Khabib'den emeklilik sorusuna Ronaldolu yanıt

UFC hafif sıklet şampiyionu Khabib Nurmagomedov Rusya'da katıldığı bir etkinlikte ne zaman emekli olmayı düşündüğü ile ilgili soruya Cristiano Ronaldo örneğiyle cevap verdi.

"SPORUN BENİ BIRAKACAĞI DÖNEMLER DE GELECEKTİR"

Kendisine yöneltilen emeklilik sorusuyla ilgili konuşan Khabib, "Hayatınız boyunca yaptığınız bir işi bırakmanız çok zor. Emekli olmayı isteyip istememeniz önemli değil, sporun beni bırakacağı dönemler de gelecektir." sözlerini kullandı.

"Doğru zamanda gitmezseniz daha hırslı ve genç motive olmuş insanların gerisinde kalırsınız. Bu da çok doğal" diyen Khabib, "Doğru zamanda bırakmak ve bu zamanı kestirebilmek çok önemli" şeklinde konuştu.

"RONALDO'YA TAVSİYEM DOĞRU ZAMANDA BIRAKMASIDIR"

Portekizli yıldız Ronaldo'nun performansının her geçen gün artmasına rağmen emekliliğinin de geleceğini örnekleyerek anlatan ünlü dövüşçü, "Cristiano Ronaldo veya Khabib, kim olduğu önemli değil, bizlerin yerini alacak insanlar da elbet gelecek. Ona da tavsiyem doğru zamanda bırakmasıdır" sözlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Ronaldo ile biraraya gelerek fotoğraflar veren 31 yaşındaki isim, fizik ve kondüsyon anlamında Ronaldo'dan tavsiye alır mısınız sorusuna, "Şuana kadar almadım, kendimi gayet iyi hissediyorum. Ama gerilediğim anda muhtemelen ona danışacak şeylerim olacak." ifadelerini kullandı.