Khalid El Amin tutuklandı

Beşiktaş’ın basketboldaki eski yıldızlarından Khalid El Amin, ABD’de sıkıntılar yaşıyor.
El Amin’in nafakasını ödemediği için tutuklandığı yazıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan 39 yaşındaki oyun kurucunun, 126 bin dolarlık borcunun 10 bin dolarını ödeyerek serbest kaldığı aktarıldı.
Şartlı serbest bırakılan El Amin’in borcunu ödemek zorunda olduğu belirtildi. Hartford’lu bir yargıcın aylık olrak 780 doları ödemeyi El Amin’e mecbur kıldığı ifade edildi.
El Amin’in 9 ile 20 yaşları arasında 7 çocuğu bulunuyor.