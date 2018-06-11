Khalili Kasımpaşa'da

Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç hakkında konuştu. Trabzonspor Başkanı, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz artık kavgaların içinde olmak istemiyoruz" dedi.

Sözleşmesinde bulunan 5 milyon euroya serbest kalır maddesinden dolayı sarı-kırmızılıları tedirgin eden Trezeguet, Galatasaraylı yetkililere "Size söz verdim, başkasına gitmem" dedi.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel kendisine yöneltilen 'Zenit'e dönmeyi düşüyor musun?' sorusuna "Ha ha ha, büyük ihtimalle, St. Petersburg'a bundan sonra turist olarak dönerim" dedi.

Tüm Süper Lig kulüpleri, menajerlerle çalışma talimatına uymadıkları için PFDK'Ya sevk edildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sarı lacivertli ekip, TOFAŞ ile play-off final mücadelesinde üçüncü maçı da kazandı.

1 Comolli'nin listesindeki 4 genç Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Comolli, 4 genç oyuncuyu sarı-lacivertli kulübe transfer edecek.

2 Volkan Demirel fedakârlığa hazır Volkan Demirel'in menajeri, tecrübeli kalecinin Fenerbahçe için fedakârlık yapacağını belirterek, "1907 TL'ye bile imza atar" dedi.

3 Gomis: Galatasaray isterse giderim Süper Lig'in gol kralı Gomis, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Fransız golcü, "Kulübün durumunun ve bazı sorunların farkındayım. Galatasaray isterse giderim" dedi.

4 Ahmet Ağaoğlu'nun Ali Koç yorumu Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç hakkında konuştu. Trabzonspor Başkanı, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz artık kavgaların içinde olmak istemiyoruz" dedi.

5 Ali Koç kulüp satın alıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, satın almayı planladığı pilot takımı belirledi. Koç, Almanya'nın Alemannia Aachen Kulübü ile görüşüyor.

6 G.Saray'ın UEFA kriterleri için yapacağı 2 transfer UEFA'ya bildirilecek kadroda altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurmak zorunda olan Galatasaray, eski futbolcuları Sadık Çiftpınar ve Semih Kaya'yı transfer edebilir.

7 UEFA, Fenerbahçe'nin cezalarını esnetiyor FIFA, Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play kurallarına uymasından sonra bazı cezalarda esnekliğe gidecek.

8 Fernandes Beşiktaş'a dönmek istiyor Lokomotiv Moskova forması giyen Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönmek istediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti. Son kararı Başkan Fikret Orman verecek.

9 Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İspanya Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu, İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer oluyor.