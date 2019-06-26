Khedira Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında yer almadığı ve Beşiktaş'ın transfer listesine girdiği belirtilen Sami Khedira için yeni bir haber ortaya atıldı.

YETERLİ BULMADI

İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın yaptığı ilk teklifi beğenmedi.

Haberde; Juventus'tan yıllık 6 milyon euro kazanan Alman milli oyuncunun, siyah-beyazlıların teklifini düşük bulduğu belirtildi.

KHEDIRA'NIN KALP RAHATSIZLIĞI

Öte yandan Khedira'ya konan tanının, düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atışına neden olduğu öğrenildi. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor.

Alman oyuncu, bu yılın şubat sonundan nisan başına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezon kalp problemi yaşayan ve ardından diz ameliyatı geçiren Khedira'nın, sadece 17 maça çıkabildiği dikkat çekti.