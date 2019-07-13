Khedira'nın Fenerbahçe ile Beşiktaş'a cevabı

Juventus 'un yaptığı transferlerin ardından İtalyan ekibinde oynaması artık zor gözüken ve takımdan ayrılması beklenen Sami Khedira'dan Türkiye cevabı geldi.

Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Alman futbolcu, İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre iki takımdan gelen teklifleri reddetti.

Khedira'nın kariyerini büyük bir ligde sürdürmek istediği ve bu sebepten dolayı Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı reddettiği belirtildi.

ÖNCE JUVENTUS, OLMAZSA ALMANYA

İtalyan basınının haberine göer Khedira, önce yeni teknik direktör Maurizio Sarri ile buluşup takımda kalmak istediğini söyleyecek. Sarri'nin 'planlarım arasında yoksun' cevabını alması halinde Khedira, Almanya'ya dönecek.

32 yaşındaki Tunus asıllı Alman futbolcu, 2015 yılında bedelsiz olarak Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu. Khedira'nın İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.