Khedira'nin kalp ritminde sorun çıktı

Juventus'un orta saha oyuncusu Sami Khedira'ya düzensiz kalp atışı tanısı kondu. Alman oyuncu, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde konuk olacakları Atletico Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi.

KALP ATIŞLARI HIZLANIYOR

Khedira'ya konan tanı düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı bir kalp atış hızına neden oluyor. Ayrıca baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi sorunlara da yol açabiliyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 15 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.