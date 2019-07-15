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Kiah Stokes Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Kiah Stokes ile sözleşme yeniledi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Stokes ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kiah Stokes'a çubuklu forma ile nice başarılar dileriz." denildi.

WNBA'de New York Liberty forması giyen Stokes, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Türkiye'de siyah-beyazlıların yanı sıra BOTAŞ'ta forma giyen Stokes, geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Kiah Stokes 2018 yılında Türk vatandaşı oldu. Kiah Stokes, Türkiye Milli Takımı’nda devşirme statüsünde forma giyiyor.

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