Kick boksçu ikizler milli takımı hedefliyor

Şanlıurfa'da yaşayan ikiz kardeşlerden Gülfidan (18), fazla kilolarından kurtulmak için bir spor salonunda tavsiye üzerine kick boksa başladı.

Bir süre sonra ikiz kardeşine destek olmak için Miraç Arusoğlu da aynı spora başladı. Kardeşiyle antrenmanlar yapan Gülfidan Arusoğlu kısa sürede kilolarından kurtulup, müsabakalara katıldı. Ardı ardına dereceler elde eden Gülfidan Arusoğlu, geçen yıl Erzurum'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Antrenmanlarına devam eden ikiz kardeşler, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda dereceye yapıp milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

"HAFTANIN 5 GÜNÜ ANTRENMAN YAPIYORUM"

Gülfidan Arusoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısında kardeşinin ve hocalarının katkısının büyük olduğunu belirterek şunları söyledi: "Spora başlamadan önce yaklaşık 100 kiloydum. Çevrem ve arkadaşlarım eleştirmeye başlayınca kilolarımdan kurtulup zayıflamaya karar verdim. Antrenör Serhat Akagündüz'ün tavsiyesiyle kardeşimle kick boksa başladım. Bu sporu çok sevdim. Kardeşimle çok çalışarak kısa zamanda Türkiye genelinde dereceler yaptım. Geçen yıl da Erzurum'da düzenlenen şampiyonada 70 kiloda gençlerde şampiyon oldum."

Kardeşiyle çok güzel anlaştıklarını anlatan Gülfidan, "Sağlıklı hayat için spor yapmak gerekiyor. Kardeşimle çok çalışıyoruz. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Hedefimiz inşallah yakın bir zamanda milli takıma seçilip Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya almak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Miraç Arusoğlu da 3 yıl önce başladığı kick boksta kardeşi gibi önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi. Kick boksta disiplinin çok önemli olduğunu anlatan Miraç, "Antrenmanlarda birbirimize yardımcı oluyoruz. Çoğu zaman ringde birbirimize rakip oluyoruz. Ringde rakiplerimize nasıl davranıyorsak aynı şekilde birbirimize davranıyoruz." diye konuştu.

Antrenör Serhat Akagündüz ise Gülfidan ile Miraç'ın kick boksta kısa sürede başarı gösterdiklerini belirterek, "Spora başladıklarında kardeş olduklarını bilmiyorduk. Sonradan öğrendik ki ikiz kardeşler. Gülfidan'ın kiloları fazlaydı, kick boksla kısa sürede kilolarından kurtulup başarılar sağladı. Gülfidan geçen yıl Erzurum ve Antalya'da düzenlenen şampiyonalarda dereceler yaptı. Arusoğlu kardeşler çok azimliler, inanıyorum ki ikizlerimiz kısa sürede milli formayla dünyada başarılar sağlayacaktır. Bizlerde bu başarı için gece gündüz çalışıyoruz." yorumunda bulundu.