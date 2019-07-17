Kieran Trippier Madrid yolcusu

Transfer döneminin flaş ekiplerinden Atletico Madrid, Kieran Trippier'i kadrosuna katıyor.

BU SEZON 3. TRANSFER OLACAK

İspanyol kulübünün Tottenham'a 24 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. 2015 yılında Burnley'den Tottenham'a katılan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

Trippier, Atletico'nun bu yaz üçüncü büyük savunma hamlesi olacak. Madrid ekibi daha önce Porto'dan Felipe ve Athletico Paranaense'den Renan Lodi'yi renklerine bağlamıştı.

126 milyon euro karşılığında Joao Felix'i transfer eden Atletico Madrid böylece bu yaz harcamaları 190 milyon euronun üzerine çıkmış olacak. Ancak Atletico, Antoine Griezmann'nın Barcelona'ya transferinden 120 milyon euro gelir elde etmişti.