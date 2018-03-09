Kimmich Bayern Münih'le nikah tazeledi

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

YERİMİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYORUM

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek, "Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi daha da sağlamlaştırmak istiyorum." diye konuştu.