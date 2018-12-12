Kingsley Coman futbolu bırakabilir

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Juventus'tan 2017 yazından Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu bir kez daha ameliyat olmak istemediğini ifade ederek futbolcu bırakabileceğinin sinyalini verdi.

"BELKİ DE FUTBOLA UYGUN DEĞİLİM"

Geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Coman'ın başı sakatlıklarla belada. Genç yıldız artık ameliyat olmaktan bıktığını söyledi.

TF1'e konuşan Coman daha önce iki kez ameliyat olduğunu belirterek,"Artık yeter. Bir kez daha ameliyat olmak istemiyorum. Çok zor bir yıldf benim için. Belki de benim ayaklarım bu seviyede futbol oynamak için uygun değidir. Belki de benim için başka bir hayat vardır" dedi.

Bu sezon iki defa bağ yırtığı sakatlığı yaşayan Coman, daha önce de yine diz bağ yırtığı ve ayak bilek kapsül yırtığı gibi sakatlıklar yaşamıştı.

Alman ve Fransz basını, Bayern Münih'in yıldız isminin henüz 22 yaşında futbolu bırakabileceği yazdı.