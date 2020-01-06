1 Inter Miami, Falcao'nun peşinde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

2 Tamer Tuna: Tarık Çamdal'la yollarımızı ayırdık Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, takımdan gönderilen futbolcuları açıkladı.

3 Lung: Atatürk'ün hayatını öğrendim Kayserispor kalecisi Lung, Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretten çok etkilendiğini belirterek, "Atatürk, Türk halkı için çok önemli bir lider. Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı" dedi.

4 Spiker ve yorumcuların tuttukları takımlar Herkes gibi, her gün televizyonda izlediğimiz spor dünyasının ünlü spiker ve yorumları da bir takıma gönül veriyor.

5 Kiralık gönderilen futbolcuların form durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcular arasında gösterdiği performansla öne çıkan isim, Cyle Larin oldu.

6 Beşiktaş, Hasic transferinden vazgeçti Beşiktaş'ın sezon başında ön protokol yaptığı ve 5 aydır takımla antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic'le, imza parası nedeniyle yollar ayrılacak.

7 Galatasaray'dan Mert Çetin atağı Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içine giren Galatasaray, Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündemine aldı.

8 Muriç'in hedefi önce şampiyonluk sonra transfer Başta Tottenham olmak üzere Avrupa'nın birçok takımından teklifler alan Muriç, "Şampiyonluk yaşamadan Fenerbahçe'den ayrılmam" dedi.

9 Konyaspor'un gündemi Oğuzhan Özyakup Konyaspor'un deneyimli teknik adamı Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor.