Kiralık gönderilen futbolcuların form durumu

Süper Lig'in devleri, kadroda düşünmediği isimleri sezon başında kiralık olarak gönderdi.
Yeni takımında en iyi çıkışı yakalayan Beşiktaşlı Larin olurken, yine siyah-beyazlı ekibin gönderdiği Fatih Aksoy, lider Sivasspor'un başarısında önemli etkenlerden biri oldu.
Galatasaray'ın Club Brugge'e yolladığı Diagne kadro dışı kalırken, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Allahyar, İstanbulspor'da döküldü.
Kiralık giden futbolcuların ilk yarı performansları:
GALATASARAY
İsmail Çipe: 4 maçta 9 gol yedi
Maicon: 17 maç, gol veya asist yok
Ozornwafor: 3 maç 1 gol
Diagne: 12 maç 4 gol 1 asist (Kadro dışı bırakıldı)
FENERBAHÇE
Frey: 16 maç 4 gol 3 asist
Barış Alıcı: 9 maç 2 gol 1 asist
Berke: 15 maç, yediği gol 14
Allahyar: 11 maç 1 gol
BEŞİKTAŞ
Larin: 24 maç 9 gol 8 asist
Mirin: 15 maç 1 gol
Fatih Aksoy: 11 maç 1 asist
Alpay Çelebi: Sadece 1 maçta oynayabildi