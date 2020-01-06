Ensonhaber.com'a dön

Kiralık gönderilen futbolcuların form durumu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcular arasında gösterdiği performansla öne çıkan isim, Cyle Larin oldu.

| Haber Merkezi
Kiralık gönderilen futbolcuların form durumu
Yorum Yap

Süper Lig'in devleri, kadroda düşünmediği isimleri sezon başında kiralık olarak gönderdi.

Yeni takımında en iyi çıkışı yakalayan Beşiktaşlı Larin olurken, yine siyah-beyazlı ekibin gönderdiği Fatih Aksoy, lider Sivasspor'un başarısında önemli etkenlerden biri oldu.

Galatasaray'ın Club Brugge'e yolladığı Diagne kadro dışı kalırken, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Allahyar, İstanbulspor'da döküldü.

Kiralık giden futbolcuların ilk yarı performansları:

GALATASARAY

İsmail Çipe: 4 maçta 9 gol yedi
Maicon: 17 maç, gol veya asist yok
Ozornwafor: 3 maç 1 gol
Diagne: 12 maç 4 gol 1 asist (Kadro dışı bırakıldı)

FENERBAHÇE

Frey: 16 maç 4 gol 3 asist
Barış Alıcı: 9 maç 2 gol 1 asist
Berke: 15 maç, yediği gol 14
Allahyar: 11 maç 1 gol

BEŞİKTAŞ

Larin: 24 maç 9 gol 8 asist
Mirin: 15 maç 1 gol
Fatih Aksoy: 11 maç 1 asist 
Alpay Çelebi: Sadece 1 maçta oynayabildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM