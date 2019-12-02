Kiralık gönderilen futbolcuların son durumu

3 büyüklerde beklentileri karşılayamayan futbolcular, sezon başında çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilmişti.
Birçoğu süre almakta zorlanırken, sadece Cyle Larin iyi bir performans göstermeyi başardı.
İşte kiralık olarak gönderilen futbolcuların peformansları:
GALATASARAY
İsmail Çipe: 2 maçta 1 gol yedi
Maicon: 11 maç, gol veya asist yok
Ozornwafor: Sadece 1 maçta oynayabildi
Diagne: 12 maç 4 gol (Kadro dışı bırakıldı)
FENERBAHÇE
Frey: 13 maç 3 gol 3 asist
Barış Alıcı: 7 maç 2 gol 1 asist
Berke: 14 maç, yediği gol 13
Allahyar: 9 maç 1 gol
BEŞİKTAŞ
Larin: 17 maç 8 gol 6 asist
Mirin: 11 maç, gol veya asist yok
Fatih Aksoy: 6 maç, gol veya asist yok
Alpay Çelebi: Sadece 1 maçta oynayabildi