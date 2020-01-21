Kırklarelispor, Başakşehir'i kupanın dışına itti

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk takım Kırklarelispor oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN İLK TAKIM

İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında istediği alan taraf Kırklarelispor oldu.

2. Lig temsilcisi, Süper Lig'de ikinci sırada yer alan rakibine gol izni vermedi ve 0-0 biten mücadelenin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

Kırklarelispor böylece bir Süper Lig takımını daha kupadan elemiş oldu. Kırklareli daha önce Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı devirerek yoluna devam etmişti.

Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.