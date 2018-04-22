Kırşehirspor yıllar sonra 3. ligde

Doksan dakikası berabere tamamlanan maçı, 112. dakikada Kırşehir Belediyespor’dan Hüseyin Tiryaki’nin kaydettiği gol ile kazanan Kırşehir ekibi maçı 1-0’lık galibiyet ve 3.lige çıkış vizesi alarak tamamladı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırşehir’de binlerce kişi yeşil-beyaz bayraklarını alarak Kırşehir sokaklarında konvoy oluşturup meşaleler yaktı. Ankara’dan Kışehir’e dönen takım otobüsü ise taraftarın kara yolu üzerinde bazı noktaları kapatması nedeniyle şehir merkezine saatlerce giremedi.
8 YIL SONRA AMATÖRDEN 3. LİG'E
3. ligden 2010 yılında Amatör Lige düşen Kırşehirspor, Kırşehir Belediyespor adıyla BAL ligi 6. Gurup’ta gurubunu lider tamamlayarak şampiyon olup üst lig için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Nevşehirspor ile karşılaşan Kırşehir Belediyespor takımı, Ahi Stadı’nda oynanan Devrekspor maçı sonrası BAL liginde şampiyonluğunu ilan etmişti.