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Kırşehirspor yıllar sonra 3. ligde

Ankara Osmanlı Stadyumu'nda oynanan 3. lige yükselme play-off karşılaşmasında Nevşehirspor'u 1-0 mağlup eden Kırşehir Belediyespor taraftarı uzun yıllar sonra gelen 3. lig sevincini yaşadı.

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Doksan dakikası berabere tamamlanan maçı, 112. dakikada Kırşehir Belediyespor’dan Hüseyin Tiryaki’nin kaydettiği gol ile kazanan Kırşehir ekibi maçı 1-0’lık galibiyet ve 3.lige çıkış vizesi alarak tamamladı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırşehir’de binlerce kişi yeşil-beyaz bayraklarını alarak Kırşehir sokaklarında konvoy oluşturup meşaleler yaktı. Ankara’dan Kışehir’e dönen takım otobüsü ise taraftarın kara yolu üzerinde bazı noktaları kapatması nedeniyle şehir merkezine saatlerce giremedi.

8 YIL SONRA AMATÖRDEN 3. LİG'E

3. ligden 2010 yılında Amatör Lige düşen Kırşehirspor, Kırşehir Belediyespor adıyla BAL ligi 6. Gurup’ta gurubunu lider tamamlayarak şampiyon olup üst lig için play-off oynamaya hak kazanmıştı. Nevşehirspor ile karşılaşan Kırşehir Belediyespor takımı, Ahi Stadı’nda oynanan Devrekspor maçı sonrası BAL liginde şampiyonluğunu ilan etmişti.

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