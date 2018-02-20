Kısa kulvarda Güney Kore fırtınası sürüyor

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kısa kulvar 3000 metre bayrak yarışının galibi ev sahibi Güney Kore oldu.

BU KATEGORİDE 6.ALTIN MADALYA

Sukhee Shim, Minjeong Choi, Yejin Kim ve Alang Kim'den oluşan Güney Kore takımı, final yarışındaki 4:07.361'lik süreleriyle olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Bu kategoride 6. kez altın madalya elde eden Güney Kore, kış olimpiyatları tarihinde kısa kulvarın belli bir kategorisinde en fazla şampiyonluğa sahip ülke olmayı başardı.

4:15.901'lik süreyle ikinci sırada yer alan İtalya takımı, daha önce iki bronz madalya aldığı bu disiplinde en başarılı sonucunu elde ederken, yarışın üçüncüsü ise ilginç bir şekilde belirlendi. A Finali'nde yarışan diğer ülkeler Kanada ile Çin’in diskalifiye olmasıyla bronz madalyanın sahibi, B Finali'ni ilk sırada tamamlayan Hollanda oldu. Böylece Hollanda kısa kulvar takım yarışlarında ilk olimpiyat madalyasını elde ederken, Kanada ise ilk kez bu disiplinde podyum dışı kaldı.