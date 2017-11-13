Kjaer: Fenerbahçe'ye yanlış zamanda gittim

Danimarka'nın İrlanda'ya karşı oynadığı Dünya Kupası play-off ilk maçı için ülkesinde bulunan Kjaer, ülkenin önde gelen gazetelerinden Ekstra Bladet'in ünlü spor yazarı Mads Glenn Wehlast’a "Ya futbolcu ya da çöpçü olacaktım" başlığıyla 4 sayfa olarak yayımlanan geniş bir röportaj verdi.

"BAŞKA BİR ZAMANDA BURADA OLMAK İSTERDİM"

Fransa'nın Lille kulübünden Fenerbahçe'ye zirveye oynayan bir kulüpte forma giymek ve kupalar kazanmak umuduyla gittiğini söyleyen Kjaer, İstanbul'un güzel ve mükemmel bir şehir olduğunu belirtti.

İstanbul'da birçok insanın kendilerine fantastik şekilde muamelede bulunduklarına vurgu yapan ünlü yıldız; "Fakat burada bir darbe teşebbüsünün ve bir terör saldırısının olduğu ortamda değil, başka bir zamanda olmayı arzu ederdim" dedi. Kjaer, bu nedenle hep önlem aldıklarına değinerek, mesela Kapalı Çarşı’nın içine gidip gezmediklerini kaydetti.