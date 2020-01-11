Kjaer Milan'da

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer gündeminde olduğu konuşulan Simon Kjaer, Serie A ekibi AC Milan ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınının verdiği son dakia bilgilerine göre Danimarkalı oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Milan'da forma giyecek.

Bu transfer karşılığında 25 yaşındaki Mattia Caldara'nın da 15 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte 18 ayrılığına Atalanta'ya kiralanacağı kaydedildi.

Milan'da Kjaer'in ardından stoper rotasyonunda Romagnoli, Musacchio ve Gabbia ile birlikte 4 oyuncu yer alacak.

Simon Kjaer, İtalya'da daha önce Palermo, Roma ve Atalanta formalarını da giydi.