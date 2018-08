Kjaer'in eşinden İstanbul paylaşımı

Sevilla'nın Damirkalı savunmacısı Simon Kjaer'in eşinden taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi.

29 yaşındaki defans oyuncusunun eşi Elina Gollert Kjaer, resmi sosyal medya hesabından İstanbul mesajlı fotoğraf yayınladı.

İSTANBUL SİNYALİ

Fotoğrafın içeriğinde anket yapan Elina "Where are we going? STHLM - ISTANBUL" [Nereye gidiyoruz?] yazısı paylaşarak Stockholm ya da İstanbul'a gideceklerini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin eski stoperinin adı, hem G.Saray hem de F.Bahçe ile anılıyordu.

Danimarkalı futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

İşte Kjaer'in eşinin o paylaşımı:

Simon Kjaer’in eşi Elina’nın instagram paylaşımına Tolgay Arslan’ın eşi Jana ise Galatasaray bayrağını paylaşıp Elina’yı etiketledi.