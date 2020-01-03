Kjaer'in menajeri: Simon'a kulüp arıyorum

Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan Simon Kjaer için menajeri Mikkel Beck'den önemli transfer açıklaması geldi.

Beck, Atalanta forması giyen ancak istediği süreleri alamadığı için mutsuz olan Kjaer'in geleceği hakkında konuştu.

Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, Atalanta'daki durumun artık sürdürülebilir olmadığı dile getirdi.

"YAKINDA BİR ŞEYLER DUYURMAYI UMUYORUM"

Yolların ayrılmasının bu noktada en iyi seçenek olduğunu ifade eden Beck, yıldız savunmacı için kulüp aradığını belirtti.

Kjaer'e çok fazla teklif geldiğini söyleyen Beck, "Simon için mükemmel bir kulüp bulmaya çalışıyorum ve yakında bir şeyler duyurmayı umuyorum" ifadelerini kullandı. Sevilla'dan Atalanta'ya kiralık olan giden Simon Kjaer bu sezon Atalanta formasıyla 6 maça çıktı.

Bu sezon toplamda 381 dakika sahada olan Kjaer, 5 lig 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.