Kjaer'in yeni takımı Milan

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, kariyerine Milan'da devam edecek. İtalyan ekibi, tecrübeli savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
Transferi, Simon Kjaer'in bonservisini elinde bulunduran La Liga ekibi Sevilla Kulübü duyurdu. Kjaer, satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a kiralandı.
IBRA İLE MİLAN'DA TAKIM ARKADAŞI OLDULAR
Danimarkalı stoper, 2017-2018 sezonu öncesi Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer, bu sezona Serie A ekiplerinden Atalanta'da başlasa da toplam 4 maçta ilk 11'de görev yaptı.
İsveçli süper yıldız Ibrahimovic'in ardından Kjaer'in de Milan'a gitmesi akıllara ikili arasında yaşayan sürtüşmeyi getirdi.
Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği karşılaşmada Zlatan ile Kjaer kafa kafaya gelmiş, Ibrahimovic Danimarkalı ismin gırtlağını sıkmıştı.