Ensonhaber.com'a dön

Kjaer'in yeni takımı Milan

Serie A ekibi Milan, Simon Kjaer'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

| Haber Merkezi
Kjaer'in yeni takımı Milan
Yorum Yap

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, kariyerine Milan'da devam edecek. İtalyan ekibi, tecrübeli savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferi, Simon Kjaer'in bonservisini elinde bulunduran La Liga ekibi Sevilla Kulübü duyurdu. Kjaer, satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a kiralandı.

IBRA İLE MİLAN'DA TAKIM ARKADAŞI OLDULAR

Danimarkalı stoper, 2017-2018 sezonu öncesi Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer, bu sezona Serie A ekiplerinden Atalanta'da başlasa da toplam 4 maçta ilk 11'de görev yaptı.

İsveçli süper yıldız Ibrahimovic'in ardından Kjaer'in de Milan'a gitmesi akıllara ikili arasında yaşayan sürtüşmeyi getirdi.

Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği karşılaşmada Zlatan ile Kjaer kafa kafaya gelmiş, Ibrahimovic Danimarkalı ismin gırtlağını sıkmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM