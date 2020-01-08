Klasmanlarında 6 milli sporcu 2019'u zirvede tamamladı

Atletizm, boks, cimnastik, güreş, judo, karate, okçuluk ve tekvandoda 28 milli sporcu ve 2 takım, 2019'u dünya sıralamasının ilk 5'inde tamamladı.

Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan 28'i ve 2 takım, zirve mücadelesi verdi. Atletizm, boks, cimnastik, güreş, judo, karate, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele eden isimler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için önem taşıyan sezonu, dünya klasmanının ilk 5 sırasında bitirmeyi başardı. Dünya sıralamasının ilk 5'inde en fazla sporcunun bulunduğu branş, 10 kişiyle güreş oldu.

MİLLİLER ZİRVEDE

Boks, güreş ve karate dallarından 2'şer isim, disiplinlerinin en iyisi olarak dikkati çekti. Kadınlar boksta 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli birinci sırada yer aldı.

2019'da grekoromen stil 130 kiloda dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, dünya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Güreşte serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı da sıkletinin en iyisi oldu. Karatede ise dünya sıralamasında erkekler + 75 kiloda Uğur Aktaş ve kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu birinci sırada yer aldı.