Klay Thompson'dan tarihi performans

NBA'de deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 yenen Golden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu.

14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle Stephen Curry'ye aitti.

Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt; Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken; Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.

TOPLU SONUÇLAR

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111