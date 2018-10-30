Klay Thompson'dan tarihi performans

NBA'de deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 yenen Golden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu.
14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle Stephen Curry'ye aitti.
Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt; Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken; Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.
TOPLU SONUÇLAR
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92
Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123
New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111