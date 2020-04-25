Kleberson: Beşiktaş tarihinin en kötüsü değilim

2005-2007 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı Kleberson, Türkiye'deki günleri hakkında konuştu ve Ronaldinho'nun kendisini nasıl kandırıp Barcelona'ya gittiğini anlattı.

"RONALDİNHO BENİ ŞAŞIRTMIŞTI"

"Ronaldinho ile bugün bile konuşuyorum ve 'Bana United'a git dedin, kendin İspanya'ya gittin' diyorum. Fransa'da kardeşiyle birlikteydim ve United'ın ikimizi de istediğini konuşuyorduk. Öyle konuştu ki onun United'a gideceğine ikna olmuştum. Brezilya'ya döndüğümde İngilizce kanalları izliyordum ve duydum ki Ronaldinho, Barcelona'ya gitmiş, şaşırdım."

"Manchester United'a gitmek kariyerimdeki en büyük meydan okumalardan biriydi. O formayı giyen ilk Brezilyalı olduğum için bir baskı hissetmedim ama bir yıl önce Dünya Kupası kazandığımdan büyük bir beklenti vardı."

"Ferguson ile ilk sohbetimiz zorluydu. Sadece Portekizce biliyordum ve bana hep yeni kelimeler öğretmeye çalışıyordu. En başlarda o da Portekizce öğrenmeye çalışıyordu."

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜLERİNDEN BİRİ DEĞİLİM"

"Farklı bir stilde futbol oynayan bir ülkeye gitmenin ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Sakatlandım ve tekrar eski performansıma geri dönmem zaman aldı. Yeterince iyi olmadığım için değil, sakatlık beni etkilediği için iyi olamadım. Beşiktaş'ta tarihin en kötü transferlerinden biri olarak gösterilmem, adil değil."

"Hedefim İngiltere'ye teknik direktör olarak dönmek. Ada'daki tecrübem kötü değildi. Zorluydu ama çok şey öğrendim ve dönebilirsem, her şeyin daha farklı olacağını biliyorum."