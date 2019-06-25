Klitschko yat kazası geçirdi

43 yaşındaki Ukraynalı eski boksör Wladimir Klitschko ve ailesi, özel yatlarının alev almasının ardından Mallorca sahil güvenliği tarafından kurtarıldı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 4 kişinin içerisinde bulunduğu, Ibiza'ya doğru yol alan yat, birden alev aldı. Mürettebatın, motor odasında çıkan yangını Mallorca sahil güvenliğine bildirmesi, kazanın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

"HEPİMİZ İYİYİZ"

Klitschko konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Ne dilediğine dikkat et! Kader biraz adrenalini ciddiye aldı. Pazar gecesi yaptığımız yat gezisi, çıkan yangın nedeniyle sona erdi. Yat, sahil güvenlik görevlileri ve yangın kurtarma ekibi tarafından boşaltıldı. Endişeye gerek yok. Hepimiz iyiyiz!" dedi.

Eski boksör kazanın ardından "Çocuklar İçin Bir Kalp" festivaline katılmak üzere Mallorca'dan Almanya'ya uçtu. Klitschko Almanya'da yerel basına verdiği demeçte; "Mallorca itfaiyesine ve gemideki mürettebatımıza teşekkür ediyorum. Herkes durumu kontrol altına almak ve bizi mümkün olduğunca çabuk karaya çıkarmak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.