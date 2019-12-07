Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp Bournemouth maçından önce yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yıl sonu kadro seçimlerinde mantıklı ve hassas olunması gerektiğini söyleyen Klopp "Akıllı bir takıma ihtiyacım var, en azından yarım akıllı olan insanlara. Her zaman her şeyi düzgün şekilde açıklayamıyorum. Bazı şeyleri onlara söylemeden anlamaları gerekiyor ve Tanrı'ya şükür biz böyle oyunculara sahibiz." dedi.

"BURADA İŞLER FİFA YA DA PLAYSTATİON GİBİ YÜRÜMÜYOR"

Fifa veya Playstation oynamadıklarını belirten Alman çalıştırıcı "Bir karar verdiğimde her zaman sebepler vardır ve oyuncularım bunu anlar. Bir futbol taraftarı her zaman takımın sahaya en iyi 11'le çıkmasını bekliyor ama burada işler FİFA ya da Playstation'daki gibi yürümüyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Liverpool ile Bournemouth 7 Aralık 2019'da TSİ ile 18.00'da Vitality Stadı'nda karşı karşıya gelecek.