Klopp: Allison ve Van Dijk dünyanın en iyileri

Liverpool Teknik Direkörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi. Napoli, Genk ve Salzburg ile aynı gruba düşen Liverpool'da Alman teknik direktör hem grubu hem de Alisson ve van Dijk'ın ödül alması hakkında konuştu.

"NAPOLİ İLE KAÇ KEZ OYNADIK BİLMİYORUM"

Grup hakkında konuşan Klopp, ''Yine Napoli! Napoli ile kaç kez oynadık bilmiyorum. İki takım da artık birbirini çok iyi tanıyor. O yüzden diğer takımları araştırmamız gerekiyor. Genk ve Salzburg'un çok genç ve yetenekli oyuncuları var. Kolay bir grup değil. Her zaman oynadığımız gibi oynamalıyız. Zaten hemen Divock Origi'ye Genk'in nasıl bir takım olduğunu sordum. Salzburg'da da geçmiş yıllarda şimdi bizde oynayan Naby Keita ve Sadio Mane gibi oyuncular vardı. Eminim şimdi de böyle oyuncuları vardır. Çok ilginç bir grup olacak.'' sözlerini kullandı.

VAN DİJK NADİR GÖRÜLEN BİR OYUNCU

Virgil van Dijk'ın Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncu seçilmesi hakkında konuşan Klopp, ''Bu mükemmel bir şey! Ödül aldığında hemen onu aramak istedim ama o an sahnedeydi tabii. Takımda yanındaki oyuncular olmasaydı bu ödülü alamayacağını kendisi de söyledi. Yani bu ödül sadece onun değil bizim de aldığımız bir ödüldü. O, nadir görülen türde bir defans oyuncusu. Şu anda dünyanın en iyi savunmacısı. Onun ve ailesi adına çok mutluyum.'' dedi.

"BENCE ALLİSON DÜNYANIN EN İYİSİ"

Alisson'un en iyi kalecisi seçilmesi hakkında ise Klopp'un sözleri ''Bu ödülü zaten hak etmişti. Çok zor topları adeta kolay bir kurtarışmış gibi gösteriyor. Bizim hayatımızı birçok kez kurtardı. Beraber ilk sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Bence dünyanın en iyi kalecisi Alisson. İki oyuncumuzun da ödül alması Liverpool adına büyük bir olay.'' şeklinde oldu.