Klopp: Doğru hedef olursa büyük paralar harcamaya hazırız

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp Everton derbisinden önce yaptığı basın toplantısında Ocak ayı transfer dönemi planları hakkında konuştu.

"YAZ TRANSFER DÖNEMİ DAHA ZOR"

Yazın transfer yapmanın daha zor olduğunu belirten Alman çalıştırıcı "Eğer doğru hedef olursa Liverpool büyük paralar harcamaya her zaman hazır. Bizim için her zaman aynı bunun hakkında konuşmuyoruz bile. Yaz transferi dönemi Avrupa'da farklı zamanlarda açıldığı için bence yazın transfer yapmak daha zor." dedi.

Liverpool bu sezon Premier Lig'de 40 puan ile lider ve en yakın rakibiyle arasında 8 puan var.