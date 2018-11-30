Klopp: En güçlü Everton'la karşılaşacağız

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Premier League'de Everton ile oynayacakları derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jurgen Klopp, son yılların en iyi Everton'ına karşı mücadele edeceklerini dile getirdi. Alman teknik adam basın toplantısında ''İngiltere'ye geldiğim dönemden sonraki en iyi Everton kadrosu ile karşı karşıya geleceğiz. Richarlison, Walcott, Bernard, Mina, Gomes gibi isimlere sahipler. Ve tabii milli takımın bir numarasına sahipler, Pickford... Son yıllarda çok geliştiler, çok güçlendiler'' ifadelerini kullandı.

Liverpool, 2 Aralık Pazar günü Anfield Road'da Everton ile karşı karşıya gelecek.