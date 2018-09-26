Klopp Fabinho'ya süre vermiyor

Yaz transfer döneminde Monaco'dan kadroya katılan Fabinho, bu sezon Liverpool'da süre almakta zorlanıyor. Bu konu hakkında kendisine soru yöneltilen Jurgen Klopp, Fabinho'nun henüz takıma alışamadığını öne sürdü.

Klopp, "Diğer oyunculardan farklı bir durum yok. Çok karışık bir şey de yok. Sadece alışması lazım. Bu, pozisyon almakla, reaksiyonla ve defansif boşlukları kullanmakla alakalı. Liverpool belli bir taktiği olan takım. Sonuç olarak bu zaman gerektirir. Bir sonraki adımı gelişmesi için 6 ayınızı ayırırsanız atarsınız." dedi

Monaco'dan 45 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı orta saha, sadece bir kere, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı 89. dakikada oyuna girdi.