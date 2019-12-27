Klopp: Firmino, attığı gollerden daha önemli bir oyuncu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 4-0 kazandıkları Leicester City maçı sonrası Roberto Firmino'nun performansı hakkında konuştu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde zaferi getiren golü atan ve Leicester karşısında da 2 golle yıldızlaşan Firmino, öncesindeki 16 maçta fileleri havalandıramamıştı.

"Bobby Firmino, son 3 maçta 4 gol attı ama öncesinde pek atamıyordu." diyerek sözlerine başlayan Klopp, "Daha önce basın bana Bobby'nin çok atamadığını söylüyordu ama inanın farkında değildim. Bobby'nin performansını, golle analiz etmiyorum. Bizim için attığı gollerden daha önemli bir oyuncu." dedi.

"SEN TAKIMIN BİRLEŞTİRİCİ PARÇASISIN DEDİM"

Alman menajer, "Bir müddettir gol atamadığı gerçeğini fark ettikten sonra aramızda bir konuşma geçti. Ona, "Attığın gollerle ve rakamlar ilgilenmiyorum. Çünkü, sen bu takımın birleştirici parçasısın." dedim. Takımımız için çok çok önemli ve değerli. O forvet pozisyonunda oynayabilecek tek oyuncumuz değil ama bu pozisyonda böyle özel bir performans gösterebilecek tek oyuncu." ifadelerini kullandı.

Golden sonra Firmino'nun sarılmasıyla ilgili gelen soruya Klopp, "Genelde gol attıktan sonra yanıma gelip bana sarılmaz. Ancak, bu sefer böyle düşünmüş olmalı. Böylesi maçlardan önce onu sahada serbest bırakırım, sakinleştirmeye çalışırım. Bana teşekkür etmek istemiş olabilir." cevabını verdi.