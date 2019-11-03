Klopp: Geri dönmeyi hak ettik

Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ligde ilk 11 haftada yenilgi almamalarını değerlendiren Klopp, "Sezonu yenilgisiz bitirmek imkansız ancak şu an bunu düşünmüyoruz. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımıza odaklanıyoruz. Her maçı kazanabileceğimize de inanmıyorum ama umudumu da asla kaybetmiyorum. Aston Villa karşısında geri dönmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"ASTON VİLLA İÇİN ZOR BİR SON OLDU"

Klopp sözlerini "Maçı izlediğiniz zaman kazanmayı hak ettiğimizi görürsünüz ama Aston Villa'nın ne kadar sinirlendiğini hayal edebiliyorum. Onlar için zor bir maç sonu oldu" ifadeleriyle sürdürdü.

Daha iyi olmaları gerektiğini de vurgulayan Klopp, "Halen oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Devre arasında bazı şeyleri yanlış yaptığımızı anladık ve düzelttik. İkinci yarı ise denemekten hiç vazgeçmedik ve sonuca ulaştık" şeklinde konuştu.