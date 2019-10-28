Klopp: Her şeyi doğru yaptık

Premier Lig'de Tottenham'ı 2-1 mağlup eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Klopp, "Oyuna iyi başladık. Ancak bazı pozisyonlarda şanssızdık. Tottenham çok iyi savunma yaptı ve hızlı hücumları inanılmazdı. Yine de hiç endişelenmedik. Planımız vardı ve bunu takip ettik. Her şeyi doğru yaptık" dedi.

"HER MAÇIN BÖYLE OLMASINI İSTERİM"

Jürgen Klopp sözlerini, "Tottenham'ın kalecisi inanılmaz işler yaptı ama sakin kalmayı başardık. Maçın kontrolünü hiç bırakmadık ve geri dönmeyi başardık. Harika bir oyundu. Her maçın böyle olmasını isterim" ifadeleriyle sürdürdü.

Kazanmayı hak ettiklerini vurgulayan Klopp, "Tottenham'ın oyununa şaşırmadım. Yine topa yüzde 70 sahip olduk ancak bu onlar için bir sorun değil. Hücuma çok çabuk çıkabiliyorlar. Bununla baş ettik ve hak ederek kazandık" şeklinde konuştu.