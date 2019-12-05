Klopp, İngiltere'de 100'ler kulübüne girdi

Jürgen Klopp, Liverpool ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Alman teknik adam, Liverpool'un başında 159. maçında 100. Premier League galibiyetini, Merseyside derbisinde aldı.
MOURİNHO'NUN ARDINDAN EN HIZLI İKİNCİ İSİM
Alman teknik adam, Tottenham’ı çalıştıran Jose Mourinho’nun ardından, 100 galibiyete en hızlı ulaşan 2. teknik direktör unvanını da elde etti. Mourinho, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde 100. Premier League galibiyetine 142 maçta ulaşmıştı.
Listenin üçüncü sırasında, İngiliz futbolunun sembol isimlerinden Sir Alex Ferguson bulunuyor. İskoç teknik adam, 1986'da başına geçtiği Manchester United'da 27 yıl aralıksız görev yapmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Ferguson ile 100 galibiyete 162 maçta ulaşmıştı.