Klopp: İstanbul muhteşem bir şehir

UEFA’nın internet sitesine bir röportaj veren deneyimli teknik adam, bir diğer İngiliz ekibi Chelsea’ye karşı verecekleri mücadelenin kendileri açısından önemine değinirken, İstanbul ile ilgili de konuştu.

"BU MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulübün geçmişte Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığı bir şehir olması nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı yerin kendileri açısından önemine değinen Alman teknik adam “İstanbul büyük ve muhteşem bir şehir. Süper Kupa aslında kazandığınız başarının bir sağlamasıdır. Oyunda değilseniz, finali kazanmamış olduğunuzu gösterir. Bu sene tamamen farklı ve bu maça çıkmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

"CHELSEA ÇOK DEĞİŞTİ"

Vodafone Park’taki rakipleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Klopp, “Bu maç bir final ama Şampiyonlar Ligi finalinden farklı. Artık yeni sezonun bir maçı çünkü ve farklı bir rakiple karşı karşıyayız. Bence Chelsea çok değişti. Yeni bir teknik adam geldi ve Eden Hazard takımdan ayrıldı” diye konuştu.