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Klopp: Karius'un transferinden haberim yok

Beşiktaş'ın anlaştığı ifade edilen Karius için, Liverpool Teknik Direktörü Klopp, kendisinin böyle bir transferden haberdar olmadığını ifade etti.

Klopp: Karius'un transferinden haberim yok
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Beşiktaş Transfer çalışmaları kapsamında kaleci Loris Karius ile ilgileniyor.

KLOPP: TRANSFERDEN HABERİM YOK

Siyah beyazlıların oyuncuyla anlaştığı belirtilirken Liverpool cephesinden ilginç bir açıklama geldi. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, transfer konusunda kendisine bir şey söylenmediğini açıkladı.

Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Karius için Türkiye'den haberler geliyor" şeklindeki soruya yanıt veren Klopp, "Bu konuyla ilgili bana hiçbir haber verilmedi. O nedenle söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Beşiktaş'ın Karius'u Liverpool'dan kiraladığı ifade edilmişti.

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