Klopp Liverpool'la 2024'e kadar uzattı

Liverpool Kulübü, 4.5 yıllık yeni sözleşmeyi, Klopp'un ağzından duyurdu.

Alman teknik adam yeni haberi, "Bir anlaşmaya vardık ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber." ifadeleriyle açikladı.

Jurgen Klopp 2015-2016 sezonundan beri Liverpool'u çalıştırıyor. Kırmızılar Alman teknik adam yönetiminde en başarılı dönemini geçen sezon yaşadı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Takım, Premier League'de ise son maça kadar Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi verdi ve sezonu ikinci sırada tamamladı.