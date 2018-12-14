Klopp: ManU'ya karşı kazanamıyoruz

Premier Lig'in zirvesinde namağlup bir şekilde bulunan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Manchester United ile oynayacakları zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik direktör, Manchester United maçı hakkında ''Premier Lig'de Manchester United'a karşı çok fazla maç kazandığımızı düşünmüyorum. Bu durumu değiştirmeye çalışacağız. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir iş yaptık ve rahatladık. MANU maçı için sabırsızlanıyorum. Büyük bir maç olacak. Çok önemli ve çok özel bir maç. Almanya'dayken bile hep bu maçı izlemeye çalışırdım, şimdi ise içindeyim.'' sözlerini kullandı.

Bu maçların taraftar için çok özel olduğunu belirten Klopp, ''Everton maçında şanslı bir galibiyet aldık ama takımın ortaya koyduğu ruh çok önemliydi. Bu maçları taraftarlar için oynuyoruz. Liverpool ile sözleşme imzalarken Manchester United ve Everton'ı yenmek için her şeyi yapmanız gerektiğini de göze alıyorsunuz. Bu galibiyetler, taraftarlar içindir.'' dedi.