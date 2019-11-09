Klopp: Mbappe'yi alabilecek kulüp yok

Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe hakkında haberler için açıklama yaptı.

İngiliz basınından Mbappe ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberi yalanlayan Klopp, bu transferin imkansız olduğunu söyledi.

"MBAPPE'NİN TRANSFERİ İMKANSIZ"

Jürgen Klopp, "Şu an Kylian Mbappe'yi PSG'den alabilecek bir kulüp göremiyorum. Biz de bu kulüplerden biriyiz. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

Mbappe'nin çok pahalı olduğunu vurgulayan Klopp, "Sportif olarak Mbappe'yi transfer etmemek için bir neden yok. Ancak parasını düşünürsek, bu transfer imkansız. Hiç şans yok. Bu hikayeye son verdiğim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.