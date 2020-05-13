Klopp: Messi, Ronaldo'dan bir adım önde

Sadece günümüzün değil, tarihin de en büyük iki oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki, ''Hangisi daha iyi?'' tartışmasına, bu kez Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da katıldı.

''MESSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİ''

YouTube'daki freekickerz adlı kanala konuk olan Klopp, "Benim için bu sorunun cevabı Messi; ama Cristiano Ronaldo'ya da büyük hayranlık duyuyorum. İkisine karşı da oynadık ve ikisi de savunması neredeyse imkansız oyuncular. Eğer kusursuz bir oyuncu yaratmak isterseniz, Cristiano Ronaldo'nun özelliklerini kullanırsınız. Ancak Lionel Messi doğuştan yetenekli ve yaptığı her şeyi çok basit olarak göstermeyi başarıyor. Bu da Messi'yi bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.