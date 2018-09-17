Klopp: Neymar kendini yere atmıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Paris Saint-Germain'i karşı karşıya getirecek maç öncesi Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'tan açıklamalar geldi.

''NEYMAR'IN TEPKİLERİ NORMAL''

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında konuşan Klopp, ''Dünya Kupası'nda insanlar Neymar'ın kendini abartı şekilde yere atıp fazla abarttığını söylüyordu. Bence tepkileri normaldi. Akıllı bir oyuncu ve kendini darbelerden koruyor. Neymar, harika bir futbolcu.'' dedi.

''FIRMINO İÇİN İYİ HABERLERİM VAR''

Tottenham maçında gözünden sakatlanan Roberto Firmino'nun son durumunu da belirten Alman teknik adam, ''Firmino için iyi haberlerim var. Herkes fotoğrafı gördüğünde şok olmuştu ama PSG maçında oynama olasılığı var.'' sözlerini kullandı.