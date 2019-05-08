Klopp: Oyuncularım canavar gibiydi

Liverpool'un Barcelona'yı 3-0'ın rövanşında 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği karşılaşmanın ardından röportaj veren Jurgen Klopp, "Bunu anlatmamın başka yolu yok" diyerek küfürlü bir konuşma yaptı.

Deneyimli hoca, "Bu saatte bence çocuklar yataklarına gidip uyumuştur. Küfür edeceğim kusura bakmayın. Fakat, bu oyuncular A.... canavar gibilerdi. Tüm bunu oyuncularım başardı" ifadelerini kullandı.

ANFİELD'DAN ÇIKIŞ YOK

Sporx'in haberine göre Klopp, "Futbolda her şey yaşanabilir. Fantastik bir takımınız ve sansasyonel taraftarınız, atmosferiniz varsa böyle mucizeler yaratabilirsiniz. Bunu tarif etmemi istiyorsunuz. Büyük, kocaman, kırmızı bir yürek!" şeklinde konuştu.

"Anfield'da 'bir şey' var, bunu rakiplerimiz dahil herkes biliyor. Liverpool, burada asla pes etmez! Liverpool, asla bırakmaz. Liverpool, her zaman varını yoğunu sahaya koyar." diyen Alman menajer, "Maçtan önce oyuncularıma gerçekleri söyledim açıkçası. 'İmkansız ama bir şansımız var.' dedim. Futbolda çok şey yaşadım. Dünyanın en iyi takımına karşı kazanmak çok zordur. Böyle kazanmak, imkansıza yakın..." diyerek sözlerini bitirdi.