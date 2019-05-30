Klopp: Oyuncularım oruç tutabilir

Ramazan ayında futbolun gündemi, her sene olduğu gibi yine futbolcuların oruç tutup tutmaması oldu.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'un deneyimli hocası Ümit Özat, Pote'yi oruç tuttuğu için eleştirmişti. Özat'ın sözleri tartışılırken diğer taraftan Klopp ise Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'la oynayacağı mücadelede isteyen oyuncuların oruç tutabileceğini ifade etti.

KLOPP: FUTBOLDAN ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

Herkesin inancına saygı duyduğunu belirten Klopp, "Oyuncularımın oruç tutmasıyla ilgili bir problemim yok. Oruç tutsalar da oruç tutmasalar da harikalar. Onların dinlerine saygı duyuyorum. Bazı günler namaz kıldıkları için Mane ve Salah soyunma odasına geç geliyor. Futboldan önemli şeyler de var." şeklinde konuştu.

ÖZAT, POTE'YE TUTMA DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'un hocası Ümit Özat, Hatayspor'la oynanan play-off yarı final maçı sonrası Pote'nin oruç tutmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç." ifadelerini kullandı.