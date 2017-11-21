Klopp: Salah 70 golle tamamlar

Liverpool'un sezon öncesi Roma'dan kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Mohamed Salah, geride kalan 3 aylık dönemi beklentilerin üzerinde tamamladı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

9 golle Premier League'in en skorer ismi olan Mısırlı futbolcu, takımı adına biri ön eleme turunda olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Premier League'de daha önce Chelsea'de başarısız bir dönem geçiren Salah'ın artık olgunlaştığını dile getirdi.

Alman teknik adam, "Salah, Chelsea'ye geldiğinde genç bir çocuktu. Ama deyim yerindeyse artık bir adam oldu. Şu an daha iyi bir fiziğe sahip" değerlendirmesini yaptı. Klopp, "Salah eğer bu yüzdeyle devam ederse sezonu 70 golle tamamlar" dedi.