Klopp: Salah beni duygulandırdı

Maçta Muhammed Salah'ın, Roberto Firmino'ya yaptığı jest, menajer Jurgen Klopp'u duygulandırdı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'i 5-1 yendikleri maç sonrası şampiyonluk için temkinli konuştu, Muhammed Salah'ın Roberto Firmino'ya yaptığı jeste ise ayrı bir parantez açtı. "Her gün Arsenal'i 5-1 yenmiyorsunuz." diyen Klopp, "Ancak daha iyi oynadığınız günler de oldu. Bazı maçlarda daha iyi savunma yaptık." dedi.

"HARİKA BİR ŞEY YAPTI"

Şampiyonluk için temkinli konuşan Alman çalıştırıcı, "Dünyanın en zeki insanı değilim; ancak salak da değilim. Şu anda ligin ortasındayız ve beş gün sonra Manchester City deplasmanına gideceğiz. Bu dönemde arada kaç puan fark olduğunu konuşmak, taraftarlar ve gazetecilerin oynadığı bir oyundur." ifadelerkini kullandı.

Arsenal'in 1-0 öne geçtiği maçta üst üste attığı iki golle takımını 2-1 öne geçiren Firmino ise galibiyetin kilit isimlerinden biri oldu. Ancak Salah'ın Brezilyalıya jestine Klopp da duyarsız kalamadı. İlk yarıyı Liverpool 4-1 önde tamamlarken; ikinci yarıda Kolasinac'ın müdahelesiyle Dejan Lovren yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Takımın penaltı penaltıcısı Muhammed Salah, beyaz noktaya gitmezken; Roberto Firmino'ya topu bıraktı ve Brezilyalının hat-trick ile maçı tamamlamasına imkan tanıdı.

Bu hareketi değerlendiren Jurgen Klopp, "İkinci yarıda maçın bittiğini biliyorduk ve karşılaşmayı kontrol etmeye gittik. Kazanılan penaltıda Muhammed Salah, topu Bobby'ye (Firmino) bıraktı ve neredeyse ağlayacaktım. Hepimiz Mo'nun (Muhammed Salah) goller atmak istediğini biliyorduk. Harika bir şeydi" diye konuştu.