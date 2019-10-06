Klopp: Salah kasıtlı sakatlandı, iyi durumda değil

Premier Lig'de Leicester City'i 2-1 mağlup eden Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, maç sonu Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyon için tepki gösterdi.

Mücadeleyi değerlendiren Klopp, "Harika bir maçtı. Oyun hızımızı arttırmamız gerekiyordu ve bunu başardık. Ancak Leicester'ın golü bizi gerçekten yavaşlattı. Yine de tekrar golü bulmayı başardık. Oyunumuzdan memnunum" dedi.

"CHOUDHURY'NİN NASIL KIRMIZI KART GÖRMEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Muhammed Salah'ın sakatlığı hakkında da konuşan Klopp, "Salah nasıl iyi olabilir? Hamza Choudhury'nin nasıl kırmızı kart görmediğini anlamadım. Bunu Salah'a kasıtlı olarak yaptı. Şu an iyi durumda değil" ifadelerini kullandı.

Leicester City galibiyetiyle birlikte 8'de 8 yapan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 8 puan önünde bulunuyor.