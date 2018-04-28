Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel

Liverpool formasıyla müthiş bir sezon geçiren ve Ballon d'Or'un en önemli adayları arasında gösterilen Salah'ın performansı dünyanın güneminde. İngiliz taraftarların içinde Mısırlı futbolcu sayesinde Müslüman olacaklarını ifade edenlerin sayısı da hayli fazla.

KLOPP: BU HARİKA BİR ŞEY

Liverpool taraftarları Salah'ın perfofmansından dolayı Müslüman olacaklarını ifade ettikleri bir şarkı yaptılar. Bu durum ise Jürgen Klopp'a soruldu.

NEWS 4 kanalına bir röportaj veren Jürgen Klopp'a, "Salah’ın performansı sayesinde insanlar "Biz de Müslüman olacağız" diye tezahürat yapıyor. Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Bunun harika bir şey olduğunu ifade eden Klopp, "Harika. Bu zamanlarda tam da ihtiyacımız olan şey. Çevremizde olan şeyleri anlamamız gerekiyor. Salah bir Müslüman ve bir Müslümanın yaptıklarını yapıyor. Salah'a sahip olmak mükemmel. Bunun yanında Emre Can ve Sadio Mane de Müslümanlar. Kimse onlara bir şey demiyor. Herkes birbirini anlamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.