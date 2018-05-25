Klopp: Salah'a saygı duymanız gerekiyor

Liverpool, Şampiyonlar Ligi final maçında yarın Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını tanıtlayan teknik direktörü Jürgen Klopp, iddialı açıklamalarda bulundu.

KUPALAR KAZANMAK DNA'MIZDA VAR

Klopp, "Finalde tecrübe çok önemli. Maç başlayana kadar bizden daha fazla kendilerine güvenecekler ama maç orada bitmiyor. Henüz bizimle oynamadılar ve biz de Liverpool'uz. Biz, sadece iyi futbol oynayan bir takım değiliz. Kupalar kazanmak, bu kulübün DNA'sında var. Bugün buradayız çünkü biz Liverpool'uz" şeklinde konuştu.

SALAH'A SAYGI DUYUN

Salah'ın oruç tutmasıyla ilgili soru üzerine Jürgen Klopp, ''Oruç tutmak kişisel ve dini bir inanç. Buna saygı duymanız gerekiyor. Bir futbolcu yapması gerekenleri yerine getiriyorsa ben daha fazlasına karışmam" dedi.

Tecrübeli teknik adam, ''Salah'ın Ronaldo ve Messi ile birlikte anılması büyük bir başarı ama istikrar yakalaması lazım. Bir günde, bir finalde Messi ve Ronaldo olamazsınız'' ifadelerini kullandı.