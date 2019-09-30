Klopp, Salahın veliahtını buldu

Premier Lig'e 7'de 7 yaparak başlayan geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, transfer listesini de şimdiden belirlemeye başladı.
Jürgen Klopp'un hedefindeki isim ise Ajax'ın yükselen yıldızı David Neres.
NERES'LE TEMASA GEÇİLDİ
Liverpool yönetimi Mısırlı yıldız oyuncu Mohammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılması ihtimaline karşın Brezilyalı oyuncu ile temasa geçti.
Geçtiğimiz sezon Ajax'ın Eredivisie'deki şampiyonluğunda ve Devler Ligi'ndeki başarısında önemli bir rol oynayan Brezilyalı genç yıldızın adı transfer döneminde birçok Avrupa kulübü ile anılsada Ajax, Neres'i takımda tutmayı başarmıştı.