Klopp: Telefonumda tek bir selfi var o da Messi'yle

Liverpool ile muhteşem bir sezon geçiren ve Noel'e en yakın takipçisi Manchester City'nin dört puan önünde lider olarak giren Jürgen Klopp, kulüp televizyonuna ilginç açıklamalarda bulundu

MESSİ'YLE SELFİE ÇEKİNİRKEN RONALDO DA ORADAYDI

Klopp, iki ikonik futbol starı Lionel Messi'yle Cristiano Ronaldo arasındaki kimi tercih ettiğini, her zamanki üslubuyla söyledi.

"Akıllı telefonumda sadece tek bir selfi var, o da Lionel Messi'yle," diyen Alman teknik direktör; ayrıca "Odada Cristiano Ronaldo da vardı," dedi.

EN İYİ FUTBOLCU PELE

Klopp, Messi'yi modern çağın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü ima ederken, buna karşın tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak ise ne Messi'yi ne de Ronaldo'yu düşündüğünü itiraf etti.

Klopp, üç Dünya Kupası kazanan ve kariyeri boyunca 1000'den fazla gol atan Pele'yi en tepeye koydu: "Babam bana her zaman şöyle derdi: 'İnsanlar gelecekte ne söylerse söylesin, Pele en iyisiydi'.